2018-11-15T09:42:13+03:00
Происшествия

«Заряженные космосом и астральной энергией»: новосибирская пенсионерка заработала на продаже БАДов более 5 миллионов рублей

Стали известны подробности громкого приговора, вынесенного в Новосибирске 61-летней Татьяне Гайнуловой [видео]
Виктория МИНАЕВА
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Женщину приговорили к 15 годам колонии. Фото: ГУ МВД по Новосибирской области.Женщину приговорили к 15 годам колонии. Фото: ГУ МВД по Новосибирской области.
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В Ленинском районном суде Новосибирска зачитали приговор 61-летней пенсионерке: Татьяну Гайнулову отправили на 15 лет в колонию за торговлю БАДами, а также приговорили к штрафу в 450 тысяч рублей. После приговора полицейские рассказали о преступной схеме, по которой действовала мошенница и ее подчиненные.

— Реклама услуг шла через СМИ. Клиент обращался по указанному телефону и сообщал о проблеме со здоровьем, оператор записывал его контакты. Затем клиенту придумывали серьезный диагноз, при отказе от лечения якобы грозящий летальным исходом, — говорят в ГУ МВД по Новосибирской области. — Далее следовала психологическая обработка, направленная на завладение максимально большой суммой «на лечение». Если человек сомневался, ему сообщали, что ситуация с его здоровьем имеет огромный научный интерес, и если он продолжит курс лечения БАДами, то государственные структуры возместят ему всю стоимость лечения из федерального бюджета. Обман граждан в части оказания экстросенсорных услуг осуществлялся аналогичным образом. «Экстрасенсы» похищали у клиентов деньги под предлогом их возврата через «заряженные космосом и астральной энергией» лотерейные билеты.

В СКР по Новосибирской области добавляют, что всего женщине предъявили 51 преступный эпизод, судили ее по уголовным статьям «организация преступного сообщества» и «мошенничество». На БАДах Гайнулова заработала целое состояние, жила в большом коттедже и ни в чем себе не отказывала. При обыске у нее нашли более 5 миллионов рублей наличкой.

Новосибирская пенсионерка заработала на продаже БАДов более 5 миллионов рублей.

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