Под домашний арест: новосибирцу грозит до 10 лет тюрьмы за аферы с землей

СЕГОДНЯ 09:09 2018-11-15T09:09:12+03:00

Новосибирец провернул аферу с землей и теперь ему грозит до 10 лет тюрьмы. Фото: Андрей КОПАЛОВ

Житель Новосибирска попался на крупном мошенничестве с землей и теперь ждет суда

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Новосибирец обвиняется в двух эпизодах мошенничества в особо крупном размере и отмывании имущества в особо крупном размере.

— Следствию стало известно, что с декабря 2014 года по март 2015 года мужчина обманным путем купил право собственности на земельный участок стоимостью более 23 миллионов рублей. От имени предприятия ООО «Сибирьстройинвест», которым он руководил, мошенник заключил с мэрией города договор аренды земельного участка, расположенного по улице Выборной в Октябрьском районе города. Площадь участка составила более 5,5 тысяч кв. м., — рассказали в пресс-службе областной прокуратуры.

На участке планировалось построить стоянку для автомобилей, ремонтную мастерскую бытовой техники, физкультурно-оздоровительный клуб и другое. После заключения договора аренды мужчина переуступил права по сделке подконтрольному обществу.

— Он подал в мэрию поддельные документы о том, что возглавляемое им общество является собственником строения на этом земельном участке. После этого он также незаконным способом купил этот участок на возглавляемое им же юридическое лицо- ООО «Инстройсиб». При этом цену на право собственности за этот участок он значительно занизил, продав его за 3,8 миллионов рублей, — описали ситуацию в ведомстве.

Позже, со своим знакомым, уголовное дело о котором выделено в отдельное производство, с мая 2013 года по февраль 2016 года обманным путем купил право собственности на другой земельный участок — площадью 3282 кв. м., который находился на улице Потанинская, отдав за него 29 миллионов рублей. Купленный обманом земельный участок мужчина потом продал своему подельнику за 59 миллионов рублей.

— Мужчина вину в инкриминируемых ему преступлениях не признал и сейчас находится под домашним арестом, — отметили в прокуратуре.

Заместитель прокурора Новосибирской области Микаил Аскеров утвердил обвинительное заключение по уголовному делу. 45-летнему новосибирцу грозит лишение свободы на срок до 10 лет со штрафом до 1 миллиона рублей.

Уголовное дело рассмотрит по существу Центральный районный суд Новосибирска.