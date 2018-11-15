На борьбу с гололедом: главные магистрали Новосибирска посыпают противоскользким реагентом

СЕГОДНЯ 08:03 2018-11-15T08:03:10+03:00

Новосибирские дорожники закупили новое средство для борьбы с гололедом на дорогах. Фото: Павел МАРТИНЧИК

В Новосибирске закупили 500 тонн противогололедного реагента «Бионорд» для борьбы с гололедом

Изменить размер текста: A A

Пока новым реагентом будут посыпаться только центральные улицы и магистрали Новосибирска.

— Дорожные службы города для использования этой зимой закупили 500 тонн противогололедного реагента «Бионорд». Пока материал будут использовать только на магистральных улицах. Это Красный проспект, Вокзальная магистраль, улицы Кирова, и Гоголя, а также проспект Димитрова, — рассказали в пресс-центре мэрии Новосибирска.

Как отметил директор МКУ «ДЭУ № 1» Алексей Лыков, на основных магистралях мы будем использовать «Бионорд». На крупных улицах с большим трафиком — пескосоляную смесь, изготовленную из отсевов дробления горных пород. Для приготовления пескосоляной смеси, которой будут обрабатываться остальные улицы города в этом году, закупается природный песок специального рассева.

«Бионорд» — это противогололедный препарат российского производства. Он прошел государственную экологическую экспертизу. Его применяют в Красноярске, Ханты-Мансийске, Хабаровске и Екатеринбурге.

По мнению дорожников, использование дробленого песка и растворимого реагента позволит уменьшить уровень пыли в весенний период.

— Уже сейчас можно сказать, что он неплохо работает в наших условиях. Содержать с ним проезжую часть гораздо легче, — отметил Алексей Лыков.

Использовать ли «Бионорд» на всех улицах города, будет понятно по результатам применения этой зимой.