По всей строгости: женщину приговорили к 15 годам тюрьмы за продажу БАДов

СЕГОДНЯ 07:13 2018-11-15T07:13:08+03:00

Женщина получила срок и заплатит 450 тысяч за обман пенсионеров. Фото: Алексей БУЛАТОВ

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В Новосибирске вынесли приговор женщине, которая обманывала пенсионеров, продавая им поддельные лекарства.

— С 2009 по 2013 год Татьяна Гайнулова создала преступное сообщество, в состав которого входило 8 организованных преступных групп. Гайнулова руководила командой мошенников, которые обманывали пенсионеров и доверчивых горожан, продавая им под видом БАДов лекарства, которые якобы обладают лечебным свойствами, — рассказал старший помощник прокурора Новосибирской области по взаимодействию со СМИ Дмитрий Лямкин.

Во время расследования уголовного дела, Гайнулова сотрудничала с следователями и заключила досудебное соглашение, однако в ходе судебного рассмотрения дела она соглашение расторгла, и рассмотрение дела проходило в общем порядке.

— Общий объем материалов уголовного дела, которое началось в 2014 году в суд составил более 800 томов. В общей сложности, к уголовной ответственности следователи привлекли 36 человек из этой преступной группировки, — отметили в прокуратуре.

Собранные вторым отделом по расследованию особо важных дел доказательства признаны судом достаточными для вынесения приговора 61-летней Татьяне Гайнуловой, виновной по статьям — организация преступного сообщества и 53 эпизодам мошенничества.

По совокупности преступлений, Ленинский суд приговорил Татьяну Гайнулову к 15 годам лишения свободы и штрафу в 450 000 рублей.