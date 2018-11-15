В Москву на службу: из Новосибирска в Президентский полк отправились 15 призывников

СЕГОДНЯ 06:39 2018-11-15T06:39:19+03:00

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15 призывников из Новосибирской области отправились с вокзала Новосибирск-Главный на службу в Президентский полк.

— Из пятнадцати лучших бойцов в возрасте от 18 до 24 лет- шесть человек — из Новосибирска, еще девять — из Барабинска, Колывани, Купино, Кыштовки, Тогучина, Новосибирского, Искитимского и Доволенского районов. Все молодые люди, отправляющиеся на службу в Президентский полк, прошли строгий отбор, — рассказали в пресс-службе мэрии города.

Среди провожающих на вокзале присутствовал начальник управления административных органов администрации Губернатора Новосибирской области и Правительства Новосибирской области Алексей Кириллов.

— Вы отправляетесь на службу в уникальную воинскую часть. Она задачи по обеспечению охраны объектов Московского Кремля — официальной резиденции Президента Российской Федерации, несению службы у Вечного огня на могиле Неизвестного солдата у Кремлевской стены, — отметил Кириллов.

По окончании торжественной церемонии призывникам вручили памятные повестки.

Добавим, что каждый год для прохождения военной службы в Президентский Полк отправляются призывники из Сибирского федерального округа. Новосибирская область отправляет не меньше 35 призывников два раза в год.