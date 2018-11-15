«Полыхает, капец»: в 25-этажном доме в центре города случился пожар

СЕГОДНЯ 06:04 2018-11-15T06:04:05+03:00

Сегодня утром в Центральном районе случился пожар. Фото: Новосибирская служба эвакуации «АСТ-54»

Возгорание в жилом доме в Центральном районе произошло сегодня ранним утром, 15 ноября

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В четверг, 15 ноября на пятом этаже в 25-этажном жилом доме загорелся балкон: пожарным мешали проехать заставленные во дворе машины.

— Пожарные выехали на место в 8:32. На пятом этаже дома № 49/2 по улице Фрунзе, горел балкон. Он был потушен, огнем уничтожена площадь в 3 кв. м. Эвакуация людей не проводилась, — рассказали в пресс-службе ГУ МЧС по Новосибирской области.

На видео видно, как из окон балкона вырываются языки пламени и валит густой дым.

Очевидцы добавили, что двор заставлен автомобилями, что значительно осложнило работу пожарных. Спасателям пришлось наращивать рукавные линии.

Для тушения пожара приехала одна автолестница и пять автоцистерн.

— Причины пожара устанавливаются, — добавили в МЧС.