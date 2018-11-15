Опять череда неудач: хоккейная «Сибирь» проиграла шестой матч подряд

СЕГОДНЯ 04:59 2018-11-15T05:08:59+03:00

В этот раз в домашнем матче «Сибирь» уступила китайской команде «Куньлунь»

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В среду, 14 ноября в Новосибирске состоялась игра между новосибирской «Сибирью» и командой «Куньлунь» из Китая.

— В очередном домашнем матче Континентальной хоккейной лиги «Сибирь» проиграла «Куньлуню» со счетом 2:4, — говорится в сообщении новосибирского хоккейного клуба.

Счет, на второй минуте игры, открыл нападающий «Сибири» Максим Казаков, однако, соперники успели забить ответную шайбу до конца первого периода, ее забил нападающий китайского команды Майкл Латта. Во втором периоде шайбу в ворота противников отправил центральный нападающий «Сибири» Жильбер Брюле. А в третьем периоде китайская команда забила сразу две шайбы в ворота новосибирской «Сибири», благодаря точности Оскара Бартулиса и Джастина Фонтейна. На последней минуте игры центральный нападающий «Куньлунь» Юхан Сундстрем забил последнюю шайбу в пустые ворота новосибирской команды.

Таким образом, игра закончилась со счетом 2:4 в пользу китайской команды. А хоккейная «Сибирь» продолжила череду поражений — это уже шестой подряд проигрыш. Следующая игра состоится в Новосибирске в воскресенье, 18 ноября с московским «Динамо».