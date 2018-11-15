Погода на день в Новосибирске: 15 ноября будет минус 4 градусов и метель

СЕГОДНЯ 03:51 2018-11-15T03:55:44+03:00

Сегодня в городе будет снег и метель. Фото: Андрей КОПАЛОВ

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Сегодня в городе будет по-прежнему без сильных морозов, днем возможен снег и метель.

— В четверг, 15 ноября в Новосибирске будет облачно с прояснениями, ночью и днем местами небольшой снег, метель. На дорогах снежные заносы и гололед. Температура днем будет минус 4-6 градусов, ночью опустится до минус 7-9 градусов, — сообщает Западно-Сибирский Гидрометцентр.- Ветер будет западный со скоростью 7-12 метров в секунду, однако, его порывы могут достигать и 17 метров в секунду.

По области тоже будет облачно с прояснениями, в отдельных районах небольшой снег, метели, днем по востоку местами умеренный снег и метели. На дорогах снежные заносы, гололедица. Дневная температура будет в пределах минус 3-8 градусов, ночная около минус 7-12 градусов.

«Яндекс.Погода» обещает новосибирцам сегодня снежный день. Температура воздуха ночью и днем составит минус 6 градусов. До конца недели и далее характер погоды сохранится, резких похолоданий пока не ожидается.