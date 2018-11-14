В Новосибирске пройдет конференция для руководителей военно-патриотических организаций

СЕГОДНЯ 22:00 2018-11-14T22:12:33+03:00

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21 ноября состоится вторая научно-практическая конференция для организаторов патриотического воспитания в Новосибирской области. О том, что ждет участников, рассказал Максим Безбородов, сотрудник Центра патриотического воспитания Новосибирской области.

- Мы проводим конференцию, чтобы актуализировать, обобщить и развивать методы работы по патриотическому воспитанию, - подчеркнул Максим Безбородов.- И приглашаем всех, кто имеет отношение к организации патриотического воспитания, присоединиться.

У всех, кто решит побывать на мероприятии, будет возможность пообщаться с экспертами и получить дельные советы.

- Участникам конференции несказанно повезет: они смогут пообщаться с такими признанными экспертами, как Святослав Омельченко (он руководит военно-патриотическим центром, вместе с коллегами разработал комплексную программу патриотического воспитания молодёжи «Честь имею!») и Наталья Яковлева (кандидат педагогических наук, доцент кафедры педагогики и управления образования КГПУ им. Астафьева, член штаба Красноярского отделения движения «Юнармия»), - рассказал Максим Безбородов.