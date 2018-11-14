В кокошнике и трусиках: девушка отметила получение российского гражданства откровенной фотосессией

СЕГОДНЯ 16:19 2018-11-14T16:19:49+03:00

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Мария Евстигнеева родом из Казахстана, но последние 8 лет она живет в России. Сначала девушка училась в новосибирском педуниверситете, затем работала в Новосибирске, а недавно переехала в Екатеринбург. В Сибирь Маше пришлось вернуться за российским паспортом: спустя годы девушка смогла получить российское гражданство. В честь этого Мария и решила устроить откровенную фотосессию в русском стиле.

- Я очень долго этого ждала, хотелось сделать такое событие памятным. Вообще я с любовью отношусь к русско-народной тематике. Мне правда нравятся все эти атрибуты, однако хотелось осовременить как-то образ и добавить перчинки, - объясняет свою задумку Маша.

Сложнее всего оказалось отыскать кокошник:

Маше хотелось добавить в образ русской красавицы перчинки. Фото: предоставлено Марией ЕВСТИГНЕЕВОЙ/https://www.instagram.com/evstigneeva.i.am/

- Я обращалась к своим друзьям, но они понятия не имели, где его можно взять, - рассказывает девушка. – В итоге через знакомых нашла кокошник в театре: аренда обошлась в 300 рублей.

Сами съемки проходили в фотостудии: ее аренда обошлась еще в две тысячи рублей. А вот макияж Мария делала сама: она заканчивала курсы визажа, так что на стилиста тратиться не пришлось. В итоге образ русской красавицы с перчинкой обошелся девушке недорого. Пользователи соцсетей уже оценили креативность фотографий.

- Огонь, - пишут подписчики Марии в Инстаграме.