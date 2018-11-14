2018-11-14T16:15:41+03:00
Дом. Семья

Стерилизация для Евы: в новосибирскую ветклинику привезли кошку сервала

Домашнему питомцу- самке сервала по кличке Ева сделали операцию по стерилизации
Надежда ЯРКОВА
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В новосибирскую ветеринарную клинику привезли экзотического пациента - кошку сервала. Фото: instagram.com/vetklinikabest.В новосибирскую ветеринарную клинику привезли экзотического пациента - кошку сервала. Фото: instagram.com/vetklinikabest.
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Операция была во вторник, 13 ноября. В клинику просто позвонили и записались на операцию — эндоскопическую стерилизацию, а пациентом оказалась самка сервала по кличке Ева.

— Кошечке 8,5 месяцев, это домашний питомец. Ее привезли, чтобы сделать операцию, чтобы заглушить инстинкт размножения, который скоро в ней проснется, чтобы она не мучилась, не искала себе самца, — рассказал хирург ветеринарной клиники «БЭСТ» Андрей Багатов.

Он добавил, что сервал немного похож на леопарда, тело большое, а голова маленькая.

— Ева абсолютно спокойная, неагрессивная. Было видно, что она волновалась, вокруг много новых запахов в клинике. Она все вынюхивала, посмотрела. Но признаков того, что она хочет укусить точно не было, — отметил хирург.

Он уточнил, что операция, которую делали Еве — стандартная, вместе с подготовкой она заняла около получаса. Из этого времени сама операция длилась 2-3 минуты.

— Операция — это два прокола, через которые все и делается. Думаю, хозяева так и хотели, чтобы у кошки был минимум вмешательства и напоминаний от операции, и шрамов не оставалось. Это первый такой случай, чтобы я делал эндоскопическую операцию сервалу, очень экзотический пациент попался, — добавил Андрей Богатов, подчеркнув, что сервал — это вообще дикая кошка, хищник. А Ева — очень доброе и милое животное, хотя это еще от воспитания зависит.

Через пару часов хозяева забрали кошечку домой, как только она отошла от наркоза. Домой из клиники Ева уезжала уже бодрой и веселой.

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