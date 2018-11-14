Детский сад в Краснообске достроят, в Сенчанке появится ФАП — глава Новосибирской области провел личный прием граждан
Губернатор Андрей Травников встретился с жителями области в приемной Президента России в Сибирском федеральном округе. Люди приехали в Новосибирск с важными для своих населенных пунктов вопросами. Так жители Краснообска задали вопрос о завершении строительства детского сада на 280 мест.
— Андрей Травников заверил краснообцев в том, что в проекте бюджета Новосибирской области на строительство детского сада в р.п. Краснообск предусмотрены средства в сумме более 259 млн рублей, — сообщают в пресс-службе правительства региона.
Детский сад должны сдать до декабря следующего года, жители также просят увеличить количество мест в саду.
Еще один важный социальный вопрос — строительство фельдшерско-акушерского пункта в селе Сенчанка. ФАП обязательно появится в селе, деньги уже заложены в проект бюджета области на ближайший период. ФАП построят к декабрю следующего года.
Также во время встречи главы региона и жителей области были рассмотрены вопросы по замене пола в «Центре адаптивной физической культуры и спорта Новосибирской области» и по транспортному сообщению между рабочими поселками Дорогино и Линево в Черепановском районе.
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