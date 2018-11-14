2018-11-14T14:01:43+03:00
Дом. Семья

Такая красивая поганка: волонтеры спасли маленькую птичку, взлетающую как самолет

Красношейную птицу подстрелили на пруду
Александра БРУНЯ
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Сильвер уже прибыл в Барнаул. Фото: скриншот видео ЦРДЖСильвер уже прибыл в Барнаул. Фото: скриншот видео ЦРДЖ
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В ноябре в Центре реабилитации диких животных было много необычных подопечных. Например, симпатичный Сильвер — красношейная поганка.

— Его привезли с пруда. У него нет части крыла, так что, скорее всего, в него стреляли, — рассказала «КП»-Новосибирск» Алиса Богомолова, пресс-секретарь Центра реабилитации диких животных. — Мы отправили поганку в Барнаул. У нас нет возможности содержать водоплавающих птиц. У нас нет ванны! Поганки в дикой природе постоянно находится в водоемах, практически не летая. Чтобы взлететь, им нужно сначала разбежаться.

В общем, на взлет такая птичка идет, как самолет. Сильвер уже прибыл в Барнаул, как и другая редкая птица — пеликан Анфиса, для которой собирали рыбу.

Все птицы хорошо пережили переезд.

С другими подопечными Центра вы сможете познакомиться в живую 17 ноября на благотворительном фестивале «Солянка. Зима близко» с 14.00 в ДК Октябрьской революции.

Поганка с подстреленным крылом плавает в ванной с жуками.

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