2018-11-14T14:01:13+03:00
Происшествия

В Новосибирске многодетного отца, избившего четырехлетнего сына, отправили в СИЗО

Сергей Дерягин избил ребенка, потому что тот мешал ему спать
Виктория МИНАЕВА
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После избиения мальчик оказался в больнице. Фото: Мужское \ ЖенскоеПосле избиения мальчик оказался в больнице. Фото: Мужское \ Женское
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В Калининском районном суде Новосибирска избрали меру пресечения 31-летнему Сергею Дерягину. Мужчина обвиняется в истязании своего старшего четырехлетнего сына. Всего в неблагополучной семье четыре ребенка, их родители пьют. А папа уже был ранее судим — за мошенничество и мелкие кражи, воровал спиртное из магазинов.

— Я выпиваю, ей (супруге — Ред.) это не нравится, — рассказал Дерягин на ток-шоу Мужское \ Женское. — Пришел домой в шесть вечера, дал ребенку подзатыльник. Я был пьяный, сильно пьяный. Ну зашел домой, дал леща. Сказал, что хочу спать. А дети бегают-бегают, кипишатся. Дерутся между собой. Я Лешу ловлю, даю подзатыльник и на кровать закидываю его.

По данным следователей, семейный тиран поднимал руку на четырехлетнего сына систематически.

— Причинял ему физические и психические страдания до ноября 2018 года, — говорят в СКР по Новосибирской области.

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