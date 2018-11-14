Сказали фурам «нет»: мэрия Новосибирска ограничила въезд большегрузов в город

СЕГОДНЯ 13:41 2018-11-14T13:41:56+03:00

Фуры, если их много, а погодные условия сложные, могут создать серьезные препятствия для движения в городе. Фото: Валентина БРЫКАЛИНА

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В последние время, с началом снежного периода, Новосибирск погряз в пробках. В часы пик загруженность дорог составляет 8-9 баллов. В связи с этим, в мэрии приняли решение ограничить въезд в город большегрузов. Запрет касается только транспорта, чьи габариты превышают по ширине 2,55 метра, 4 метра по высоте, 15 метров по длине. Для таких больших машин движение по городу запрещено с 7 до 10 часов и с 16 до 20 часов. Ограничение будет действовать до 2 декабря. Такой же запрет введен и для «тихоходов» — транспорта, чья скорость не превышает 30 километров в час.

— Такое решение принято комиссией по предупреждению и ликвидации чрезвычайных ситуаций и обеспечению пожарной безопасности мэрии города Новосибирска в связи с угрозой возникновения чрезвычайной ситуации, связанной с ухудшением погодных условий — понижение температуры воздуха, увеличение скорости ветра и обильные осадки в виде снега, — сообщают в мэрии Новосибирска.

Дело в том, что подобный транспорт существенно снижает пропускную способность дорог города, а также в случае поломок и аварий фуры могут заблокировать дороги для общественного транспорта или машин экстренных служб.