Новосибирских коллекторов оштрафовали на 50 тысяч за то, что назвали должницу мошенницей

СЕГОДНЯ 13:33 2018-11-14T13:36:34+03:00

Изменить размер текста: A A

История эта началась с того, что в Управление Федеральной службы судебных приставов по Новосибирской области поступила пожаловалась жительницы города Димитровграда.

- Женщина рассказала, что ей звонил сотрудник коллекторского агентства, зарегистрированного на территории Новосибирской области, звонил ей и угрожал. Он утверждал, что если женщина не оплатит долг в течение трёх дней после звонка, то в отношении неё будет возбуждено исполнительное производство, а также называл её мошенницей, - передают диалог новосибирские приставы.

Разумеется, рассказ про исполнительное производство был выдумкой. А вот наказание коллекторам, оскорбившем женщину, будет вполне реальным. Изначально на агентство составили протокол по ч.2 ст.14.57 КоАП РФ (нарушение требований законодательства о защите прав и законных интересов физических лиц при осуществлении деятельности по возврату просроченной задолженности).А Арбитражный суд Новосибирской области оштрафовал фирму на 50 000 рублей.