2018-11-14T13:06:38+03:00
Общество

«А если твоя дочь это увидит»: сибирячка устроила откровенные танцы на глазах у детей и иностранцев

Видео Елены Яткиной уже набрало более 40 тысяч просмотров
Татьяна СОЛОВОВА
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Елена Яткина не постеснялась откровенно танцевать при детях. Фото: стоп-кадр.Елена Яткина не постеснялась откровенно танцевать при детях. Фото: стоп-кадр.
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Новосибирская звезда тверка Елена Яткина не стесняется откровенных танцев, но в своем новом видео, кажется, перещеголяла саму себя. Ролик этот снимался во время отбора на крупнейшее соревнование по дэнсхоллу (так называется вид танца).

Участвовали в конкурсе и дети, поэтому откровенный танец Елены перед танцорами-афроамериканцами, которые сидели на диване, они тоже наблюдали. Это и вызвало негодование у многих пользователей соцсетей:

- Кто-нибудь, остановите ее, - просят одни.

- Как неприятно, если твоя дочь будет большая и это увидит (у Елены два года назад родился ребенок – прим.авт.)? – негодуют вторые.

Правда, есть и те, кто встал на защиту девушки:

- Многие бы хотели, чтобы их мамы так отжигали, - оправдывает Елену часть подписчиков.

- Что там такого её дочь увидит? К примеру есть куча актрис, которые вообще в откровенных сценах снимаются, и ничего. Никто же, к примеру, Джоли не говорит: «Анжелина, что твои 45 приёмных детей скажут, когда увидят тебя в фильме «Забирая жизни»?», - считают другие.

Cибирячка устроила откровенные танцы на глазах у детей и иностранцев.

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