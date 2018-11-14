«А если твоя дочь это увидит»: сибирячка устроила откровенные танцы на глазах у детей и иностранцев
Новосибирская звезда тверка Елена Яткина не стесняется откровенных танцев, но в своем новом видео, кажется, перещеголяла саму себя. Ролик этот снимался во время отбора на крупнейшее соревнование по дэнсхоллу (так называется вид танца).
Участвовали в конкурсе и дети, поэтому откровенный танец Елены перед танцорами-афроамериканцами, которые сидели на диване, они тоже наблюдали. Это и вызвало негодование у многих пользователей соцсетей:
- Кто-нибудь, остановите ее, - просят одни.
- Как неприятно, если твоя дочь будет большая и это увидит (у Елены два года назад родился ребенок – прим.авт.)? – негодуют вторые.
Правда, есть и те, кто встал на защиту девушки:
- Многие бы хотели, чтобы их мамы так отжигали, - оправдывает Елену часть подписчиков.
- Что там такого её дочь увидит? К примеру есть куча актрис, которые вообще в откровенных сценах снимаются, и ничего. Никто же, к примеру, Джоли не говорит: «Анжелина, что твои 45 приёмных детей скажут, когда увидят тебя в фильме «Забирая жизни»?», - считают другие.
Cибирячка устроила откровенные танцы на глазах у детей и иностранцев.