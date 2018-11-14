Не вышел из отпуска: Путин отправил прокурора Новосибирской области в отставку
Президент РФ Владимир Путин отправил главу ведомства Владимира Фалилеева в отставку. До этого прокурор как раз находился в отпуске.
На официальном сайте прокуратуры Новосибирской области в разделе — руководство на месте прокурора Новосибирской области пустое окно.
— Владимир Фалилеев освобожден от занимаемой должности указом президентом России и уволен из органов прокуратуры по собственному желанию. Отправлен на пенсию за выслугу лет, — рассказал «КП» — Новосибирск старший помощник прокурора области по взаимодействию со СМИ Дмитрий Лямкин.
Прокурор отправлен в отставку указом президента России от 6 ноября 2018 года № 635.
— Отставка по закону проходит через указ президента, а увольняются из органов прокуратуры — по собственному желанию, — добавил помощник прокурора.