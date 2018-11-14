«Вынесли на руках»: полицейские спасли мужчину и женщину из горящего дома

СЕГОДНЯ 11:24 2018-11-14T11:24:00+03:00

Участковые вынесли из горящего дома двух людей без сознания. Фото: МВД по Новосибирской области.

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В Новосибирском районе полицейские, прибывшие на место первыми, спасли из пожара двух человек.

— Пожар случился в минувшее воскресенье, 11 ноября. В 23:19 в отдел полиции № 3 «Верх-Тулинский» поступило сообщение о том, что на улице Сибирской горит частный дом. На место пожара тут же выехали старший участковый уполномоченный полиции майор полиции Феликс Агаджанян и участковый уполномоченный полиции лейтенант полиции Андрей Васильев.Не дожидаясь прибытия пожарных расчетов, полицейские приступили к эвакуации жильцов дома, — рассказали в пресс-службе МВД по Новосибирской области.

Полицейские выбили входную дверь, которая была закрыта изнутри. В доме горели вещи, все было в дыму. Тогда полицейские разбили окно и стали засыпать огонь снегом.

— В одной из комнат участковые нашли женщину и вынесли ее на руках из горящего дома. В другой комнате на полу они нашли мужчину без сознания. Майор полиции Феликс Агаджанян и лейтенант полиции Андрей Васильев оказали пострадавшим первую помощь и передали их приехавшим на место ЧП врачам, — добавили в ведомстве.

Руководство МВД России по Новосибирской области решает вопрос о поощрении участковых.