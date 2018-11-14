Театральные афиши во льду и каток на набережной: стала известна дата открытия новогодних площадок в Новосибирске

СЕГОДНЯ 10:43 2018-11-14T10:46:58+03:00

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Мэр Анатолий Локоть провел оргкомитет по празднованию Нового года. Главный новогодний городок Новосибирска на площади Ленина планируют открыть 21 декабря.

— Мы хотим коренным образом изменить праздничное оформление города, усилить его освещение, но нам не обойтись одним бюджетом, нужна помощь предпринимателей — тех, кто развивает свой бизнес в Новосибирске, — отметил на встрече Анатолий Локоть.

Заместитель начальника департамента культуры, спорта и молодежной политики — начальник управления культуры мэрии Владимир Державец добавил, что наступающий год объявлен в России Годом театра, поэтому тема театра будет и в оформлении новогоднего городка на площади Ленина.

Ледяные арки станут афишными тумбами. На них установят афиши и фотографии театров нашего города. Там будут представлены театр Сергея Афанасьева, театр кукол, «Красный факел», «Старый дом», Музкомедия, театр «Глобус», Первый театр, театр «На левом берегу», а также «Новат». Забор вокруг главного новогоднего городка планируется сделать изо льда с подсветкой.

Обновленная Михайловская набережная станет одной из главных новогодних площадок. Здесь будут каток, для любителей кататься и лыжня, для любителей побегать. Открытие площадки намечено на 30 декабря. Также на набережной будет работать большой ледовый городок: ежедневно с 11:00 до 22:00, а в новогоднюю ночь — до 4 часов утра.

Главный ледовый каток, как и в прошлом году, зальют в Центральном парке. Здесь будет работать прокат коньков, камеры хранения, зона обогрева, а также торговые павильоны и кафе. Вход на каток бесплатный, а прокат коньков — платный.

С 4 по 8 января в Новосибирске пройдет XIX Сибирский фестиваль снежных скульптур. Место проведения — ставшее уже традиционным — Первомайский сквер.