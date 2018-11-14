Под Новосибирском пятеро экстремалов застряли на снежной горе: им помогли спасатели

СЕГОДНЯ 10:06 2018-11-14T10:06:46+03:00

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Пятеро «диких» туристов отправились в Маслянинский район, чтобы забраться на самую высокую точку Новосибирской области — гору Пихтовый гребень, но увязли в снегу на машине.

— В воскресенье, 11 ноября пять человек на автомобиле ГАЗ- 66-11 поехали в сторону Пихтового гребня посмотреть гору и местные достопримечательности. Свой маршрут они в МЧС не регистрировали, и не учли погодные условия, хотя как раз выпало много снега. На третий день своего путешествия они на автомобиле застряли в снегу и оказались без связи, — рассказал руководитель Маслянинского пожарно-спасательного гарнизона Новосибирской области капитан внутренней службы Лев Ерофеев.

Уже оказавшись на горе, мужчины смогли дозвониться на телефон служб спасения 112 и попросить о помощи. На их поиски тут же вышли две группы: одна — на снегоходах, вторая — на УАЗах. В урочище Луковка, которое находится в 5-7 километрах от Пихтового гребня, поисковые группы встретились, потерявшиеся туристы нашлись. При этом мужчины даже не догадались костер разжечь вечером, чтобы их было легче найти.

— Их состояние спасатели оценили как удовлетворительное, один из них ощущал покалывание в пальце, скорее всего это было легкое обморожение. На снегоходах туристов эвакуировали с горы. Мужчин напоили горячим чаем, дали теплую одежду и одеяла. После их увезли домой — в село Бажинск. Состояние участников группы в норме, от госпитализации они отказались, — добавили в МЧС.

Всего в спасательной операции участвовали 8 человек и 5 единиц техники, включая два снегохода охотоведов.