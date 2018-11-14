2018-11-14T09:08:48+03:00
Общество

От лаборанта до министра: в Новосибирской области назначен глава науки и инновационной политики

Губернатор области Андрей Травников подписал распоряжение о новом назначении во вторник, 13 ноября
Надежда ЯРКОВА
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Андрей Травников назначил нового министра науки и инновационной политики.Андрей Травников назначил нового министра науки и инновационной политики.Фото: Влад КОМЯКОВ
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Кандидат физико-математических наук Алексей Васильев получил должность министра науки и инновационной политики Новосибирской области.

— Губернатор Новосибирской области Андрей Травников подписал распоряжение о назначении Алексея Васильева на должность министра науки и инновационной политики Новосибирской области с 13 ноября 2018 года, — сообщает пресс-служба правительства НСО.

Добавим, что министерство науки и инновационной политики появилось в октябре этого года. Новое министерство будет заниматься проектом развития Новосибирского научного центра.

Алексей Васильев родился 2 января 1973 года в Ангарске Иркутской области. ОН закончил НГУ, является кандидатом физико-математических наук. Начинал свою работу лаборантом в физической лаборатории Государственного учреждения Институт ядерной физики им. Г. И. Будкера СО РАН. В последнее время работал заместителем директора Федерального государственного бюджетного учреждения науки Институт ядерной физики им. Г. И. Будкера СО РАН.

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