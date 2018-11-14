От лаборанта до министра: в Новосибирской области назначен глава науки и инновационной политики
Кандидат физико-математических наук Алексей Васильев получил должность министра науки и инновационной политики Новосибирской области.
— Губернатор Новосибирской области Андрей Травников подписал распоряжение о назначении Алексея Васильева на должность министра науки и инновационной политики Новосибирской области с 13 ноября 2018 года, — сообщает пресс-служба правительства НСО.
Добавим, что министерство науки и инновационной политики появилось в октябре этого года. Новое министерство будет заниматься проектом развития Новосибирского научного центра.
Алексей Васильев родился 2 января 1973 года в Ангарске Иркутской области. ОН закончил НГУ, является кандидатом физико-математических наук. Начинал свою работу лаборантом в физической лаборатории Государственного учреждения Институт ядерной физики им. Г. И. Будкера СО РАН. В последнее время работал заместителем директора Федерального государственного бюджетного учреждения науки Институт ядерной физики им. Г. И. Будкера СО РАН.