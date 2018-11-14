2018-11-14T08:33:07+03:00
Общество

Легкий заработок: новосибирец отправился на 11 лет в колонию за работу наркокурьером

Новосибирец попался, когда пытался взять из тайника на автозаправке 20 килограмм наркотиков
Надежда ЯРКОВА
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Новосибирец получил почти 11 лет в колонии строгого режима.Новосибирец получил почти 11 лет в колонии строгого режима.Фото: Анатолий ЖДАНОВ
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Суд города Обь Новосибирской области рассмотрел уголовное дело в отношении 28-летнего жителя Новосибирска. Он обвинялся в покушении на незаконный сбыт наркотических средств в особо крупном размере.

— В феврале 2017 года новосибирец через интернет устроился на работу курьером по продаже наркотиков. Он продавал крупные партии «синтетики» в Новосибирске и Новосибирской области, — рассказали в пресс-службе МВД по Новосибирской области.

В июле 2017 года мужчина был задержан в Обь сотрудниками УНК ГУ МВД России по Новосибирской области при попытке забрать из тайников- закладок у одной из АЗС крупные партии синтетических наркотиков весом более 20 килограммов. Помимо этого, у него дома нашли и изъяли больше шести килограммов наркотиков. В общей сложности у мужчины оказалось около двадцати семи килограммов «синтетики».

— Суд приговорил новосибирца к 10 годам 11 месяцам в исправительной колонии строгого режима.

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