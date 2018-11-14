2018-11-14T05:59:20+03:00
Общество

Машины не проедут: улицу Ленина снова сделают пешеходной в Новый год

На улице Ленина, как и в прошлом году, во время новогодних праздников будут проходить гуляния
Надежда ЯРКОВА
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Часть улицы Ленина снова сделают прогулочной.Часть улицы Ленина снова сделают прогулочной.Фото: Влад КОМЯКОВ
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Часть улицы Ленина снова станет пешеходной на время новогодних каникул. Такое решение принял мэр Новосибирска Анатолий Локоть на заседании организационного комитета по подготовке и проведению мероприятий, посвященных празднованию 2019 года.

— По результатам социологических опросов, новосибирцы положительно относятся к тому, что в праздничные дни улица Ленина становится зоной общественного пространства. Однако надо выбрать оптимальный период времени для перекрытия этой улицы: он должен совпадать с каникулами, чтобы не создавать проблем для тех, кто работает в этой части города, — отметил Анатолий Локоть.

Он поручил мэрии разработать концепцию праздничных мероприятий на улице Ленина в дни новогодних праздников. Помимо этого, на пешеходной части Ленина будет работать ярмарка с участием предпринимателей города.

Также, все участники оргкомитета согласились, что участок улицы Ленина — самое удобное место для проведения традиционной Рождественской ярмарки.

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