«Бельчонок» поможет: новосибирские абитуриенты получат бонусы от СФУ

СЕГОДНЯ 05:49 2018-11-14T05:49:08+03:00

Учащиеся новосибирских школ, одержавшие победу в олимпиаде «Бельчонок», которую ежегодно проводит Сибирский федеральный университет, могут заработать для поступления в крупнейший за Уралом вуз от 6 до 10 дополнительных баллов.

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Отборочный этап олимпиады стартовал в октябре и продлится до 14 января 2019 года. Традиционно он проходит в дистанционном режиме: участникам необходимо зарегистрироваться на сайте СФУ и выполнить несколько онлайн-заданий.

Школьники всех возрастов, начиная со 2 класса, могут попробовать свои силы в решении задач по математике и информатике. Ученикам 7-11 классов доступны задания по физике, 8-11 классов — по химии. Тем, кто учится в 9-11 классе предлагают также проверить свои знания по биологии и обществознанию. Лучшие будут допущены к очному туру, который и выявит победителей.

«В прошлом учебном году в интеллектуальных состязаниях приняли участие 16 тысяч способных школьников из 40 регионов России. Победители «Бельчонка» также получили возможность поступить без экзаменов в другие вузы России», — сообщают в пресс-службе университета.

Напомним, что Сибирский федеральный университет входит в ТОП-15 высших учебных заведений страны. В нем обучается 35 тысяч студентов со всей России и из-за рубежа. Для абитуриентов предусмотрено около 6 тысяч бюджетных мест по 100 направлениям подготовки и специальностям.