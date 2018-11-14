2018-11-14T05:31:52+03:00
Общество

Тор, Шерхан, Аскольд, Эдгард: родившимся по дороге в Новосибирск тигрятам выбирают имена

Тигрятам, которые сейчас ростом чуть больше человеческой ноги, выбирают имена
Надежда ЯРКОВА
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Двум тигрятам, родившимся по дороге в Новосибирск, выбирают имена. Фото: www.instagram.com/artur_bagdasarov_official.Двум тигрятам, родившимся по дороге в Новосибирск, выбирают имена. Фото: www.instagram.com/artur_bagdasarov_official.
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Директор труппы Артур Багдасаров попросил придумать и выбрать имена для тигрят. И вот, из большого числа присланных вариантов выбрали семь, из которых теперь надо выбрать два.

— Выбранные вами имена прошли отбор!!! Прошу вас оценить эти имена и выбрать из них два: Ахилес, Тор, Уран, Байкал, Шерхан, Аскольд, Эдгард. Ну на конец-то! Можем выдохнуть и поделиться с вами нашим счастьем!!! Они здоровы и у них все хорошо!!! Мама Эрна и Папа Гектор чувствуют себя отлично и очень любят своих сыночков!!! Ну и мы конечно!!! — написал на своей личной странице в соцсетях Артур Багдасаров.

Напомним, в цирковой труппе Багдасаровых на гастролях случилось пополнение. Тигрица Эрна разродилась по дороге из Челябинской области в Новосибирск. Двум новорожденным тигрятам срочно надо было молоко, потому что их мама отказалась их кормить. По приезду в Новосибирск Багдасаровы принялись искать козу, поскольку козье молоко очень питательное и полезное, новосибирцы, узнав об этом, тут же привезли тридцать бидонов козьего молока. Сейчас тигрята подрастают и чувствуют себя хорошо.

Добавим, что у шестилетней тигрицы Эрны — это первое потомство.

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