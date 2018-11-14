2018-11-14T04:30:51+03:00
Происшествия

Угнать, чтобы бросить: двое молодых новосибирцев забрали у таксиста иномарку, а после подожгли

Инцидент произошел в Калининском районе Новосибирска в ночь на понедельник, 12 ноября
Надежда ЯРКОВА
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Молодые люди угнали машину такси, а после подожгли её. Фото: МВД по Новосибирской области.Молодые люди угнали машину такси, а после подожгли её. Фото: МВД по Новосибирской области.
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В ночь с 11 на 12 ноября двое неизвестных вызвали такси и, приехав к одному из домов на улице Магистральной стали угрожать водителю, а после угнали автомобиль. Позже машина была найдена в селе Кубовая Новосибирской области с поврежденной лобовой частью и следами поджога в салоне.

— Полицейские в скором времени задержали подозреваемых, ими оказались двое жителей Калининского района в возрасте 21 и 23 лет. При этом тот, что постарше, уже привлекался к уголовной ответственности за угон, — рассказали в пресс-службе МВД по Новосибирской области.

Выяснилось, что после угона подозреваемые бросили автомобиль в одном из садовых товариществ и подожгли изнутри, чтобы скрыть преступления. Возбуждено уголовное дело по статье — угон. С 21-летнего подозреваемого взята подписка о не выезде. Второй — взят под стражу.

Сейчас в полиции устанавливают другие возможные случаи с участием сибиряка. Всех пострадавших от изображенного на фото молодого человека просят обратиться в полицию по телефонам: (383) 232-20-09; 8-913-781-7899.

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