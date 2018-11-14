2018-11-14T03:34:15+03:00
Общество

Погода на день в Новосибирске: 14 ноября будет минус 7 градусов и гололед

Какая погода ждет новосибирцев в среду, 14 ноября
Надежда ЯРКОВА
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Сегодня днем будет до минус 7 градусов.Сегодня днем будет до минус 7 градусов.Фото: Влад КОМЯКОВ
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Сегодня в городе ожидается относительно теплая погода, местами небольшой снег.

— В среду, 14 ноября в Новосибирске будет облачно с прояснениями, ночью и днем временами небольшой снег, поземок. На дорогах гололедица. Температура днем будет минус 5-7 градусов, к ночи опустится до 9-11 градусов. Ветер будет западный со скоростью 7-12 метров в секунду, — сообщает Западно-Сибирский Гидрометцентр.

По области погода отличаться не будет, днем облачно с прояснениями, в отдельных районах небольшой снег, метели, днем местами на дорогах гололед. Ночная температура будет в пределах минус 3-8 градусов, ночная около минус 8-13 градусов.

На «Яндексе» новосибирцам сегодня днем обещают небольшой снег. Температура днем составит минус 6 градусов, ночью будет холоднее до минус 8 градусов. До конца недели характер погоды не изменится: будет относительно тепло и снежно.

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