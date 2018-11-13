2018-11-13T20:31:21+03:00
Общество

«Лена, что ты творишь»: опасный танец звезды тверка восхитил пользователей Инстаграма

Ролик за несколько часов набрал 43 тысячи просмотров
Татьяна СОЛОВОВА
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Елена не побоялась исполнить опасные трюки. Фото: стоп-кадр.Елена не побоялась исполнить опасные трюки. Фото: стоп-кадр.
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Новосибирская танцовщица Елена Яткина в своих видео не только не боится показывать роскошную фигуру, но и рисковать, выполняя опасные трюки. В новом ролике любительница тверка выполняет трюк, который заставляет переживать ее поклонников. Танцовщица спрыгивает с дивана и садится на шпагат, удивляя гибкостью зрителей.

Сам ролик был снят во время баттлов - отборов на крупнейшее соревнования по дэнсхоллу «DANCEHALL INTERNATIONAL». Буквально за несколько часов видео набрало 43 тысячи просмотров в Инстаграме.

- Разорвала зал, бедные мужики на диване, кажется, что даже засмущались, - пишут в комментариях одни.

- Энергия атомной станции, - хвалят Елену вторые.

- Зажигательный танец, просто огонь, - считают третьи.

- Вызывайте «Скорую»! И пожарных, - в шутку советуют четвертые.

- Лена, что ты творишь, - переживают другие поклонники.

Опасный танец звезды тверка восхитил пользователей Инстаграма.

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