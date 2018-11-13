«Лена, что ты творишь»: опасный танец звезды тверка восхитил пользователей Инстаграма
Новосибирская танцовщица Елена Яткина в своих видео не только не боится показывать роскошную фигуру, но и рисковать, выполняя опасные трюки. В новом ролике любительница тверка выполняет трюк, который заставляет переживать ее поклонников. Танцовщица спрыгивает с дивана и садится на шпагат, удивляя гибкостью зрителей.
Сам ролик был снят во время баттлов - отборов на крупнейшее соревнования по дэнсхоллу «DANCEHALL INTERNATIONAL». Буквально за несколько часов видео набрало 43 тысячи просмотров в Инстаграме.
- Разорвала зал, бедные мужики на диване, кажется, что даже засмущались, - пишут в комментариях одни.
- Энергия атомной станции, - хвалят Елену вторые.
- Зажигательный танец, просто огонь, - считают третьи.
- Вызывайте «Скорую»! И пожарных, - в шутку советуют четвертые.
- Лена, что ты творишь, - переживают другие поклонники.
Опасный танец звезды тверка восхитил пользователей Инстаграма.