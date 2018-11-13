2018-11-13T20:25:32+03:00
Общество

Школьному директору, которого будут судить за избиение детей, вручили медаль

Новосибирского педагога обвиняют в насилии над детьми. Но сослуживцы уверены, что Дмитрий Курицкий невиновен
Вадим АЛЕКСЕЕВ
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Дмитрию Курицкому вручили медаль.Дмитрию Курицкому вручили медаль.Фото: Андрей КОПАЛОВ
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Новосибирского педагога обвиняют в издевательствах над детьми. Суд ждет Дмитрия Курицкого – бывшего директора школы во Вьюнах, селе под Новосибирском.

- В ходе проведения воспитательных работ с учениками школы, применял к ним физическое насилие, а именно с силой сжимал рукой в области шеи, наносил удары в область туловища, а также головы. По уголовному делу признаны потерпевшими трое учеников в возрасте от 13 до 17 лет, - сообщает Следственное управление СКР по Новосибирской области.

Раньше Курицкий служил в уголовно-исполнительной системе – был воспитателем в областном управлении ФСИН. Сослуживцы не верят, что их товарищ мог бить детей. А 13 ноября отставной офицер даже получил награду – юбилейную медаль «20 лет ветеранской организации УИС».

В прямом эфире Радио «Комсомольская правда»-Новосибирск» Курицкий также заявил, что невиновен. И предположил, что уголовное дело было сфабриковано из-за его должности – были люди, которых не устраивал директор в его лице.

Адвокат Дмитрий Смышляев сказал, что следователь фальсифицировал доказательства. А также во время эфира пришло неожиданное сообщение от радиослушательницы. Она написала, что присутствовала на допросе детей – была приглашена в качестве педагога:

«Перед допросом следователь давал какой-то текст прочитать детям и говорил «если что забудете - я буду задавать наводящие вопросы». Я спросила: «разве так можно?» Больше меня не приглашали на допрос», - написала слушательница.

«Просто похлопал по плечу» - свидетель рассказала, что произошло между директором и школьником. Радио «Комсомольская правда»-Новосибирск» (98,3 FM).

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Подробнее о том, что говорят потерпевшие, свидетели, и как объясняет ситуацию сам Дмитрий Курицкий – в записи программы Радио «Комсомольская правда»-Новосибирск».

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