2018-11-13T15:03:35+03:00
Происшествия

В Новосибирске ищут педофила, который «пихал себе кабачок»

Девочка рассказала полицейским о домогательствах со стороны странного эксгибициониста
Виктория МИНАЕВА
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Фото: https://vk.com/blacklist_novosibirskФото: https://vk.com/blacklist_novosibirsk
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В Новосибирске полицейские уже вторые сутки разыскивают мужчину, который испугал ребенка. Педофил застал девочку врасплох у лифта 11 ноября. Ориентировка на него разошлась по социальным сетям. А теперь появился рапорт полицейских о преступлении с описанием подробностей. Его опубликовали в паблике ЧС Новосибирск.

— Когда данный мужчина вышел из лифта, несовершеннолетняя вошла в лифт и нажала кнопку 9 этажа, после чего дверь лифта закрылась. Через несколько секунд дверь лифта снова открылась и девочка увидела в подъезде мужчину, который стоял спиной к дверям лифта, чуть нагнувшись вперед, при этом джинсы у мужчины были спущены до колен.

В рапорте отмечено, что мужчина сначала «пихал себе кабачок», а затем начал удовлетворять себя при ребенке. Девочке удалось убежать.

Ориентировка на подозреваемого.

Ориентировка на подозреваемого.

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