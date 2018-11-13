В Новосибирске ищут педофила, который «пихал себе кабачок»

СЕГОДНЯ 15:03 2018-11-13T15:03:35+03:00

Изменить размер текста: A A

В Новосибирске полицейские уже вторые сутки разыскивают мужчину, который испугал ребенка. Педофил застал девочку врасплох у лифта 11 ноября. Ориентировка на него разошлась по социальным сетям. А теперь появился рапорт полицейских о преступлении с описанием подробностей. Его опубликовали в паблике ЧС Новосибирск.

— Когда данный мужчина вышел из лифта, несовершеннолетняя вошла в лифт и нажала кнопку 9 этажа, после чего дверь лифта закрылась. Через несколько секунд дверь лифта снова открылась и девочка увидела в подъезде мужчину, который стоял спиной к дверям лифта, чуть нагнувшись вперед, при этом джинсы у мужчины были спущены до колен.

В рапорте отмечено, что мужчина сначала «пихал себе кабачок», а затем начал удовлетворять себя при ребенке. Девочке удалось убежать.