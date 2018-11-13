Как оградить себя от мошенников и вредоносных программ в Сети: МТС проведет интенсив по интернет-безопасности для 19 школ Новосибирска

СЕГОДНЯ 13:03 2018-11-13T13:03:46+03:00

До конца года МТС обучит школьников Новосибирска безопасному поведению в Сети

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В школах Ленинского, Калининского, Октябрьского, Центрального, Железнодорожного и Заельцовского районов начались открытые уроки социально-образовательной инициативы МТС «Дети в интернете».

На уроках ребята познакомятся с важнейшими принципами безопасности в Сети. Среди прочего они узнают, как оградить себя от мошенников и «троллей», а также от нежелательного контента и вредоносных программ во время серфинга.

Правила поведения ребятам объяснят с помощью полюбившихся юной аудитории персонажей Интернешки и Митясика, путешествующих по просторам интернета. Уроки традиционно проходят в игровой форме, что, по мнению специалистов, позволяет вовлечь детей в процесс обучения, а значит, повышает его эффективность.

Занятия для младшеклассников проведут волонтеры-специалисты компании МТС.

СПРАВКА «КП»

Проект «Дети в интернете» существует четвертый год. С момента его запуска МТС обучил безопасному поведению в интернете более 7500 младшеклассников.