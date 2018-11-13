Сибирячка в чулках сняла танцевальное видео не для скромниц.

СЕГОДНЯ 10:25 2018-11-13T10:25:44+03:00

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28-летняя Татьяна Максакова преподает танцы уже 10 лет, а вот видео для своего Интаграма начала записывать совсем недавно, когда у нее появилась своя команда. Вместе с девушкой выступают ее коллеги, и именно с ними она и записала новое видео.

- Танец мы разучивали три недели: но не потому, что там нереально сложные движения. Просто мы все работаем, и нужно было найти время, чтобы собраться всем вместе, - объясняет Татьяна. – В итоге репетировали мы пять раз, и после этого записали видео.

Сами съемки ролика длились около часа:

- Записывали видео мы в нашей танцевальной студии, - продолжает Татьяна. – Опять же времени были немного, и после съемок мы сразу приступили к работе.

Кстати, девушка уверяет: научиться таким движениям вполне реально для самого далеко от танца человека:

- Судя по моим ученикам, могу сказать, что результат будет уже через полгода, - говорит Татьяна.