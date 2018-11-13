«Обернулся в сторону машин»: мужчина прыгнул с Димитровского моста на глазах у женщины из автобуса
Инцидент произошел сегодня около полудня. Спасатели на аэроботе нашли и вытащили тело мужчины из реки Обь — помочь мужчине уже не смогли.
— Проезжающая по Димитровскому мосту на автобусе женщина, глядя в окно увидела, как на перилах ограждения моста стоит мужчина. Он обернулся, посмотрел в сторону проезжающих автомобилей и спрыгнул с моста. Женщина увидела сам момент прыжка. Она сразу же позвонила по единому номеру спасения, а диспетчеры передали заявку оперативному дежурному МАСС, — рассказали в пресс-службе ведомства.
В 11:36 спасатели приняли информацию и отправили на место происшествия два экипажа, один водный — аэробот со спасателями, одетыми в гидрокостюмы, и наземный — для координации действий аэробота с моста.
— Аэробот вышел на реку Обь уже через 2 минуты. За Димитровским мостом, возле аквапарка, спасатели увидели плывущее в воде тело мужчины. Теплая одежда еще не успела пропитаться водой и тело мужчины держалось на плаву, — добавили в пресс-службе МАСС.
Спасатели вытащили из воды тело, проверили признаки жизни и доставили к берегу, где и передали полиции и бригаде врачей скорой медицинской помощи.
Известно, что погибший мужчина 1937 года рождения.