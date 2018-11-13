2018-11-13T10:08:31+03:00
Происшествия

«Обернулся в сторону машин»: мужчина прыгнул с Димитровского моста на глазах у женщины из автобуса

Стоявшего на Димитровском мосту и прыгнувшем с него в воду мужчину заметила проезжавшая в автобусе женщина
Надежда ЯРКОВА
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Мужчина прыгнул с Димитровского моста в воду. Фото: спасателей МАСС.Мужчина прыгнул с Димитровского моста в воду. Фото: спасателей МАСС.
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Инцидент произошел сегодня около полудня. Спасатели на аэроботе нашли и вытащили тело мужчины из реки Обь — помочь мужчине уже не смогли.

— Проезжающая по Димитровскому мосту на автобусе женщина, глядя в окно увидела, как на перилах ограждения моста стоит мужчина. Он обернулся, посмотрел в сторону проезжающих автомобилей и спрыгнул с моста. Женщина увидела сам момент прыжка. Она сразу же позвонила по единому номеру спасения, а диспетчеры передали заявку оперативному дежурному МАСС, — рассказали в пресс-службе ведомства.

В 11:36 спасатели приняли информацию и отправили на место происшествия два экипажа, один водный — аэробот со спасателями, одетыми в гидрокостюмы, и наземный — для координации действий аэробота с моста.

— Аэробот вышел на реку Обь уже через 2 минуты. За Димитровским мостом, возле аквапарка, спасатели увидели плывущее в воде тело мужчины. Теплая одежда еще не успела пропитаться водой и тело мужчины держалось на плаву, — добавили в пресс-службе МАСС.

Спасатели вытащили из воды тело, проверили признаки жизни и доставили к берегу, где и передали полиции и бригаде врачей скорой медицинской помощи.

Известно, что погибший мужчина 1937 года рождения.

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