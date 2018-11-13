Пустили под бульдозер: в Новосибирске раздавили более двух тонн запрещенных яблок

СЕГОДНЯ 09:26 2018-11-13T09:26:20+03:00

Под Новосибирском раздавили две тонны запрещенных яблок. Фото: Россельхознадзор по Новосибирской области.

Яблоки, привезенные из Польши, Германии и Украины, не пустили на рынки Новосибирска

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В Новосибирске на свалке уничтожили более 2 тонн яблок, запрещенных к ввозу в Российскую Федерацию.

— На прошлой неделе, 8 ноября во время рейда на одном из оптовых рынков Новосибирска была обнаружена запрещенная к ввозу в Российскую Федерацию продукция. На одном из складов хранились коробки с яблоками, на поддонах которых обозначены страны происхождения — Польша, Германия и Украина. Общий вес «санкционной» продукции составил 2 040 килограммов, — рассказали в пресс-службе Россельхознадзора по Новосибирской области.

Совместными действиям сотрудников Новосибирской таможни и регионального Управления Россельхознадзора запрещенные яблоки были изъяты со склада и уничтожены на полигоне твердых бытовых отходов в пригороде Новосибирска.

В ведомстве отметили, что всего с начала года выявлено 6 случаев подкарантинной продукции, такой как польские, украинские германские яблоки, голландские груши и итальянские киви и 4 случая животноводческой продукции, например, было изъято американское мясо птицы, сыры и колбасные изделия происхождением из стран ЕС, запрещенные к ввозу. Общий объем уничтоженной в 2018 году продукции составил 4 331,1 кг.