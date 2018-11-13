2018-11-13T09:26:20+03:00
Общество

Пустили под бульдозер: в Новосибирске раздавили более двух тонн запрещенных яблок

Яблоки, привезенные из Польши, Германии и Украины, не пустили на рынки Новосибирска
Надежда ЯРКОВА
Поделиться:
Под Новосибирском раздавили две тонны запрещенных яблок. Фото: Россельхознадзор по Новосибирской области.Под Новосибирском раздавили две тонны запрещенных яблок. Фото: Россельхознадзор по Новосибирской области.
Изменить размер текста:

В Новосибирске на свалке уничтожили более 2 тонн яблок, запрещенных к ввозу в Российскую Федерацию.

— На прошлой неделе, 8 ноября во время рейда на одном из оптовых рынков Новосибирска была обнаружена запрещенная к ввозу в Российскую Федерацию продукция. На одном из складов хранились коробки с яблоками, на поддонах которых обозначены страны происхождения — Польша, Германия и Украина. Общий вес «санкционной» продукции составил 2 040 килограммов, — рассказали в пресс-службе Россельхознадзора по Новосибирской области.

Совместными действиям сотрудников Новосибирской таможни и регионального Управления Россельхознадзора запрещенные яблоки были изъяты со склада и уничтожены на полигоне твердых бытовых отходов в пригороде Новосибирска.

В ведомстве отметили, что всего с начала года выявлено 6 случаев подкарантинной продукции, такой как польские, украинские германские яблоки, голландские груши и итальянские киви и 4 случая животноводческой продукции, например, было изъято американское мясо птицы, сыры и колбасные изделия происхождением из стран ЕС, запрещенные к ввозу. Общий объем уничтоженной в 2018 году продукции составил 4 331,1 кг.

Вся "санкционная" продукция была пущена под бульдозер. Фото: Россельхознадзор по Новосибирской области.

Вся "санкционная" продукция была пущена под бульдозер. Фото: Россельхознадзор по Новосибирской области.

Подпишись на Комсомолку в Яндекс-Новостях!

Поделиться: Напечатать
Подпишитесь на новости:

Понравился материал?

Подпишитесь на ежедневную рассылку, чтобы не пропустить интересные материалы:

 
Новости 24
Устроивший погром на Калининском универмаге водитель угнал «Лэнд Ровер»: возбуждено дело
Мешалкин, Покрышкин и Чкалов: новосибирцы выберут имя для аэропорта из трех вариантов
Любительское видео сибиряков покажут в кинотеатре «Победа»
Запугивали и вымогали деньги: в Новосибирске осудят главаря банды, который похитил новосибирского бизнесмена
«Липкая» работа: новосибирцы предупреждают горожан о портящем подъезды объявлениями мужчине
Пошел на обгон: троллейбус не поделил дорогу с автобусом в центре Новосибирска и влетел в столб
Родинка на лице: в Новосибирске ищут педофила, надругавшегося над девочкой в подъезде
Погода на день в Новосибирске: 13 ноября будет минус 9 градусов
Красивая природа и вкуснейший плов: в Новосибирске презентовали туристические преимущества Узбекистана
«Опять феминистки взбесились»: девушки в метро устроили публичное бритье ног и лица
«Легкий такой подзатыльничек сделал»: пьяный отец избил четырехлетнего сына, мешавшего ему спать
И куда ему морковку: новосибирцы массово лепят Сталина из снега
«Третьи сутки хлещет кипяток»: знаменитый Дом с часами залило водой