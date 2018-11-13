Устроивший погром на Калининском универмаге водитель угнал «Лэнд Ровер»: возбуждено дело

СЕГОДНЯ 08:28 2018-11-13T08:30:21+03:00

Водитель без прав угнал дорогостоящий внедорожник и разбил его в ДТП. Фото: Новосибирская служба эвакуации «АСТ-54»

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В Новосибирске водитель устроил ДТП: разнес остановку и торговые киоски на угнанном «Лэнд Ровере», а после пытался скрыться.

— Ночью в понедельник, 12 ноября, ранее не судимый житель Новосибирска угнал внедорожник «Лэнд Ровер» 2008 года выпуска, за рулем которого устроил аварию. Он был задержан сотрудникам полиции у дома №1 по улице Богдана Хмельницкого, — рассказала старший инспектор пропаганды отдела ГИБДД Управления МВД России по городу Новосибирску капитан полиции Анна Варновская. — Возбуждено уголовное дело по ст. 166 ч. 1 УК РФ — угон.

Напомним, ДТП произошло в 2:35 ночи в Калининском районе. Водитель 1985 года рождения, без водительских прав, за рулем «Лэнд Ровера» не справился с управлением, влетел в остановку, после чего протаранил киоски. В аварии травмированы водитель и два пассажира внедорожника.