2018-11-13T08:30:21+03:00
Общество

Устроивший погром на Калининском универмаге водитель угнал «Лэнд Ровер»: возбуждено дело

Внедорожник «Лэнд Ровер» оказался угнанным, полицейские задержали угонщика
Надежда ЯРКОВА
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Водитель без прав угнал дорогостоящий внедорожник и разбил его в ДТП.Водитель без прав угнал дорогостоящий внедорожник и разбил его в ДТП.Фото: Новосибирская служба эвакуации «АСТ-54»
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В Новосибирске водитель устроил ДТП: разнес остановку и торговые киоски на угнанном «Лэнд Ровере», а после пытался скрыться.

— Ночью в понедельник, 12 ноября, ранее не судимый житель Новосибирска угнал внедорожник «Лэнд Ровер» 2008 года выпуска, за рулем которого устроил аварию. Он был задержан сотрудникам полиции у дома №1 по улице Богдана Хмельницкого, — рассказала старший инспектор пропаганды отдела ГИБДД Управления МВД России по городу Новосибирску капитан полиции Анна Варновская. — Возбуждено уголовное дело по ст. 166 ч. 1 УК РФ — угон.

Напомним, ДТП произошло в 2:35 ночи в Калининском районе. Водитель 1985 года рождения, без водительских прав, за рулем «Лэнд Ровера» не справился с управлением, влетел в остановку, после чего протаранил киоски. В аварии травмированы водитель и два пассажира внедорожника.

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