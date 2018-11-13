2018-11-13T07:36:25+03:00
Общество

Любительское видео сибиряков покажут в кинотеатре «Победа»

Такой приз ждет победителей конкурса «Объективная Сибирь»
Татьяна СОЛОВОВА
Поделиться:
Новосибирцы в своих видео рассказали о любимом городе и его историиНовосибирцы в своих видео рассказали о любимом городе и его историиФото: Андрей КОПАЛОВ
Изменить размер текста:

В Новосибирской области завершился прием работ на первый конкурс любительских видеоматериалов «Объективная Сибирь»: около 100 человек со всех уголков региона прислали свои видео о родном регионе, чтобы побороться за победу. О том, как проходил конкурс, рассказала Ольга Липатникова, эксперт Центра патриотического воспитания Новосибирской области.

- В своих сюжетах участники отразили историю, культуру, уклад жизни сибиряков, - говорит Ольга Липатникова. - Широк был выбор номинаций, в которых конкурсанты реализовывали свое творчество: очерк, репортаж, музыкальный клип, игровой фильм. Была и специальная номинация для видео от блогеров.

Помимо того, что все работы оценит профессиональное жюри, будет проходить и общественное голосование в группе Центра патриотического воспитания Новосибирской области в соцсети «Вконтакте». Продлится оно с 19 по 25 ноября, и по его итогам работы победителей в каждой из номинаций покажут в кинотеатре «Победа».

Подпишись на Комсомолку в Яндекс-Новостях!

Поделиться: Напечатать
Подпишитесь на новости:

Понравился материал?

Подпишитесь на ежедневную рассылку, чтобы не пропустить интересные материалы:

 
Новости 24
Пустили под бульдозер: в Новосибирске раздавили более двух тонн запрещенных яблок
Устроивший погром на Калининском универмаге водитель угнал «Лэнд Ровер»: возбуждено дело
Мешалкин, Покрышкин и Чкалов: новосибирцы выберут имя для аэропорта из трех вариантов
Запугивали и вымогали деньги: в Новосибирске осудят главаря банды, который похитил новосибирского бизнесмена
«Липкая» работа: новосибирцы предупреждают горожан о портящем подъезды объявлениями мужчине
Пошел на обгон: троллейбус не поделил дорогу с автобусом в центре Новосибирска и влетел в столб
Родинка на лице: в Новосибирске ищут педофила, надругавшегося над девочкой в подъезде
Погода на день в Новосибирске: 13 ноября будет минус 9 градусов
Красивая природа и вкуснейший плов: в Новосибирске презентовали туристические преимущества Узбекистана
«Опять феминистки взбесились»: девушки в метро устроили публичное бритье ног и лица
«Легкий такой подзатыльничек сделал»: пьяный отец избил четырехлетнего сына, мешавшего ему спать
И куда ему морковку: новосибирцы массово лепят Сталина из снега
«Третьи сутки хлещет кипяток»: знаменитый Дом с часами залило водой