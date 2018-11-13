Любительское видео сибиряков покажут в кинотеатре «Победа»

СЕГОДНЯ 07:36 2018-11-13T07:36:25+03:00

Новосибирцы в своих видео рассказали о любимом городе и его истории Фото: Андрей КОПАЛОВ

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В Новосибирской области завершился прием работ на первый конкурс любительских видеоматериалов «Объективная Сибирь»: около 100 человек со всех уголков региона прислали свои видео о родном регионе, чтобы побороться за победу. О том, как проходил конкурс, рассказала Ольга Липатникова, эксперт Центра патриотического воспитания Новосибирской области.

- В своих сюжетах участники отразили историю, культуру, уклад жизни сибиряков, - говорит Ольга Липатникова. - Широк был выбор номинаций, в которых конкурсанты реализовывали свое творчество: очерк, репортаж, музыкальный клип, игровой фильм. Была и специальная номинация для видео от блогеров.

Помимо того, что все работы оценит профессиональное жюри, будет проходить и общественное голосование в группе Центра патриотического воспитания Новосибирской области в соцсети «Вконтакте». Продлится оно с 19 по 25 ноября, и по его итогам работы победителей в каждой из номинаций покажут в кинотеатре «Победа».