Запугивали и вымогали деньги: в Новосибирске осудят главаря банды, который похитил новосибирского бизнесмена

СЕГОДНЯ 07:07 2018-11-13T07:07:11+03:00

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Заместитель прокурора Новосибирской области утвердил обвинительное заключение по уголовном делу в отношении жителя города Кемерово. Он обвиняется в похищении человека и вымогательстве.

— Организатором преступления был Жегло, который на протяжении длительного времени общался с потерпевшим и знал, что 22 мая 2017 тот должен быть в Новосибирске с крупной суммой денег. Жертвой нападения стал 31-летний предприниматель, который около 3 лет назад переехал в Новосибирск из Кемеровской области. Проживающий в Кемеровской области Жегло собрал четверых своих друзей, с которыми накануне преступления приехал в Новосибирск, и под надуманным предлогом устроил встречу с новосибирским бизнесменом в Первомайском районе, — рассказали в пресс-службе областной прокуратуры.

В тот же день, после встречи новосибирец отправился к себе домой, но по дороге в машине его поджидали Авдеев, Давлятов и обвиняемый, который скрылся от следствия и находился в розыске. Спрятав лица под черными масками, они схватили бизнесмена, посадили его в машину и несколько раз ударили рукояткой пистолета по голове и по спине, после чего надели ему на голову черную шапку и перевезли в лесной массив. Там, угрожая оружием, они потребовали от бизнесмена позвонить своему партнеру и сказать, чтобы тот забрал из его дома деньги, привез их в назначенное место и передал человеку, который якобы должен отвезти эти деньги одному их партнеров потерпевшего по бизнесу. Их план сработал — они получили 300 тысяч рублей. После этого они заставили бизнесмена перевести через мобильное приложение на указанный ими счет еще 144 тысячи рублей.

— Узнав от потерпевшего, что на следующий день на его расчетный счет должны поступить 2 миллиона рублей, злоумышленники по указанию Жегло и Щербакова, перевезли бизнесмена на снятую в аренду Щербаковым квартиру в Бердске, где удерживали мужчину, ожидая поступления денег на его счет. Когда на следующий день партнер потерпевшего сообщил, что сможет перевести деньги лишь через несколько дней, похитители отпустили предпринимателя и передали ему заранее купленный телефон, по которому ему должны были сообщить о переводе денег, когда они поступят на счет, — описали ситуацию в ведомстве.

Помимо угроз о физическом насилии, мужчины представились бизнесмену сотрудниками правоохранительных органов, и угрожали ему, что если он не выполнит их требования, то ему подкинут наркотики и посадят в тюрьму, однако бизнесмен, оказавшись на воле тут же обратился в полицию.

— Давлятов, Авдеев и Щербаков были установлены и задержаны в Кемеровской области. Им предъявлено обвинение в похищении человека, с угрозой применения опасного для жизни и здоровья насилия, из корыстных побуждений, с применением предметов, используемых в качестве оружия и в вымогательстве, с применением насилия, группой лиц по предварительному сговору, в целях получения имущества в особо крупном размере, — отметили в прокуратуре.

Организатор и руководитель Жегло был задержан в сентябре 2018 года. Его уголовное дело рассмотрит по существу Первомайский районный суд Новосибирска.