«Липкая» работа: новосибирцы предупреждают горожан о портящем подъезды объявлениями мужчине
Жители микрорайона Горский просят не впускать в подъезды новосибирца, который портит лифты и этажи расклейкой объявлений.
— Запомните этого мужчину и гоните его из наших домов. Он портит наше общедомовое имущество расклейкой объявлений. Председатели наших домов готовят коллективные заявления в полицию и ФАС, — предупреждают горожан в группе «Актив собственников микрорайона Горский» в соцсетях.
Объявления содержат информацию о вскрытии замков: квартир, машин, сейфов и гаражей.
К тому же мужчина возможно занимается расклейкой объявлений и по другим районам города. Поэтому новосибирцев просят быть внимательными, и, если вдруг узнаете попавшего на камеры в подъездах мужчину, не впускайте его в дом.
Мужчину просят не впускать в подъезды домов. Фото: vk.com/activ_gorskiy.