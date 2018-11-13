«Липкая» работа: новосибирцы предупреждают горожан о портящем подъезды объявлениями мужчине

СЕГОДНЯ 06:16 2018-11-13T06:16:02+03:00

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Жители микрорайона Горский просят не впускать в подъезды новосибирца, который портит лифты и этажи расклейкой объявлений.

— Запомните этого мужчину и гоните его из наших домов. Он портит наше общедомовое имущество расклейкой объявлений. Председатели наших домов готовят коллективные заявления в полицию и ФАС, — предупреждают горожан в группе «Актив собственников микрорайона Горский» в соцсетях.

Объявления содержат информацию о вскрытии замков: квартир, машин, сейфов и гаражей.

К тому же мужчина возможно занимается расклейкой объявлений и по другим районам города. Поэтому новосибирцев просят быть внимательными, и, если вдруг узнаете попавшего на камеры в подъездах мужчину, не впускайте его в дом.