Пошел на обгон: троллейбус не поделил дорогу с автобусом в центре Новосибирска и влетел в столб

СЕГОДНЯ 05:51 2018-11-13T05:51:38+03:00

Авария произошла сегодня утром в центре Новосибирска. Фото: Новосибирская служба эвакуации «АСТ-54»

Авария произошла сегодня утром на площади Ленина в центре Новосибирска

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Два общественных транспорта не поделили дорогу и устроили ДТП на Красном проспекте.

— Автобус №18 начал обгонять троллейбус №5 рядом с остановкой «Площадь Ленина» на Красном проспекте из-за чего троллейбус врезался в столб, — сообщает подписчик группы Новосибирской службы эвакуации АСТ-54 в соцсети «ВКонтакте».

По предварительной информации, никто в аварии не пострадал. Подробности выясняются.

Видно, что удар был неслабый, троллейбус лишился лобового стекла и деформирован.

Пользователи соцсетей тут же стали обсуждать аварию, спровоцированную водителями пассажирского транспорта, вот что они пишут по этому поводу:

— Сначала подумал, что врезался в лося, — отмечает один.

— В погоне за пассажирами,- добавляет другой.

— На троллейбусы набрали водил из ближнего зарубежья, вот они и гоняют как джигиты на скачках, — комментирует третий.

Дорогу не поделили два общественных транспорта.Фото: Новосибирская служба эвакуации «АСТ-54»

Фото: Новосибирская служба эвакуации «АСТ-54»