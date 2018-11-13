Пошел на обгон: троллейбус не поделил дорогу с автобусом в центре Новосибирска и влетел в столб
Два общественных транспорта не поделили дорогу и устроили ДТП на Красном проспекте.
— Автобус №18 начал обгонять троллейбус №5 рядом с остановкой «Площадь Ленина» на Красном проспекте из-за чего троллейбус врезался в столб, — сообщает подписчик группы Новосибирской службы эвакуации АСТ-54 в соцсети «ВКонтакте».
По предварительной информации, никто в аварии не пострадал. Подробности выясняются.
Видно, что удар был неслабый, троллейбус лишился лобового стекла и деформирован.
Пользователи соцсетей тут же стали обсуждать аварию, спровоцированную водителями пассажирского транспорта, вот что они пишут по этому поводу:
— Сначала подумал, что врезался в лося, — отмечает один.
— В погоне за пассажирами,- добавляет другой.
— На троллейбусы набрали водил из ближнего зарубежья, вот они и гоняют как джигиты на скачках, — комментирует третий.
Дорогу не поделили два общественных транспорта.Фото: Новосибирская служба эвакуации «АСТ-54»
Фото: Новосибирская служба эвакуации «АСТ-54»