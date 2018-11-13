2018-11-13T05:04:06+03:00
Происшествия

Родинка на лице: в Новосибирске ищут мужчину, надругавшегося над девочкой

Мужчина напал на ребенка в Первомайском районе Новосибирска
Надежда ЯРКОВА
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Мужчина с родинкой напал на девочку в подъезде дома. Фото: МВД по Новосибирску.Мужчина с родинкой напал на девочку в подъезде дома. Фото: МВД по Новосибирску.
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Новосибирские полицейские просят помочь найти мужчину, который надругался над девочкой в воскресенье, 11 ноября.

Мужчина напал на ребенка в подъезде дома по улице Одоевского в Первомайском районе около 8 часов вечера.

— Мужчина европейской внешности, в возрасте 30-35 лет, рост около 170-175 см, среднего телосложения, глаза светлые, на лице щетина и заметная родинка. Он разыскивается за совершение насильственных действий сексуального характера в отношении несовершеннолетней,- говорится в ориентировке ГУ МВД России по Новосибирской области.

Нападавший был одет в вязаную серую шапку, темно-синюю куртку с серой вставкой сверху на плечах и спине и черные джинсы.

Всех, кто узнал напавшего на ребенка мужчину, просят обращаться в полицию города.

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