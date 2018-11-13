2018-11-13T03:49:56+03:00
Общество

Погода на день в Новосибирске: 13 ноября будет минус 9 градусов

Какая погода ждет новосибирцев во вторник, 13 ноября
Надежда ЯРКОВА
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Сегодня днем будет до минус 7 градусов и небольшой снег.Сегодня днем будет до минус 7 градусов и небольшой снег.Фото: Андрей ГРЕБНЕВ
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Сегодня в городе ожидается умеренно-морозная погода, днем небольшой снег.

— Во вторник, 13 ноября в Новосибирске будет облачно, ночью и днем умеренный снег, местами метель. На дорогах гололедица. Температура днем составит минус 7-9 градусов, ночью опустится до минус 10-12 градусов. Ветер будет северо-западный со скоростью 5-10 метров в секунду, возможны порывы до 17 метров в секунду, — сообщает Западно-Сибирский Гидрометцентр.

По области будет также облачно, в отдельных районах небольшой снег, метели, ночью по северо-востоку местами умеренный снег, на дорогах скользко. Дневная температура будет в пределах минус 6-11 градусов, ночная около минус 9-14 градусов, при прояснениях возможны заморозки до минус 19 градусов.

На «Яндексе» новосибирцам обещают умеренно-морозный день с небольшими осадками в виде снега. Температура воздуха днем и ночью составит минус 6 градусов. В последующие дни резких изменений в погоде не предвидится, осадки в виде снега не прекратятся до конца недели.

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