2018-11-12T16:07:16+03:00
Общество

Красивая природа и вкуснейший плов: в Новосибирске презентовали туристические преимущества Узбекистана

В городе прошло промо-мероприятие в рамках проекта «Путешествуй по Узбекистану!»
Александра БРУНЯ
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Презентация получилась насыщенной, помимо природных красот, эксперты рассказали и о гастрономическом и культурном туризме в Узбекистане.Презентация получилась насыщенной, помимо природных красот, эксперты рассказали и о гастрономическом и культурном туризме в Узбекистане.Фото: Андрей КОПАЛОВ
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Интерес к Узбекистану, как туристической стране, растет во всем мире. Не исключение и Россия, а в частности и Новосибирск. В нашем городе прошло промо-мероприятие в рамках проекта «Путешествуй по Узбекистану!», где делегация из солнечной страны рассказала о своих особенностях, а главное возможностях.

— За последние два года был сделан большой прорыв в туристической деятельности нашей республики. Особое внимание оказывает этому сектору глава государства и правительство. Количество туристов за девять месяцев составило 3,9 миллионов человек, когда в прошлом году цифра была в 1,9 миллионов человек, — поделился цифрами Ботир Нуруллаев, заместитель хокима Самаркандской области.

Презентация получилась насыщенной, помимо природных красот, эксперты рассказали и о гастрономическом и культурном туризме в Узбекистане.

— Сегодняшнее мероприятие проводится для того, чтобы рассказать о реформах и изменениях в туристической сфере, которые происходят в республике и, естественно, показать все наши преимущества и потенциал. Все это будет полезно и для нашей страны и для России, — подчеркнул Ботиржон Асадов, Чрезвычайный и Полномочный Посол Республики Узбекистан в России. — В Новосибирск приехали и наши туроператоры со своими проектами. У них будет время для того, чтобы наладить контакты с новосибирскими коллегами.

Такой возможностью обе стороны воспользовались. Как рассказала Ольга Молчанова, министр экономического развития Новосибирской области в презентации от российской стороны приняли участие более 50 туркомпаний.

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