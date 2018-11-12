«Опять феминистки взбесились»: девушки в метро устроили публичное бритье ног и лица
В воскресенье, 11 ноября пассажиры стали свидетелями необычного действия: девушки прилюдно побрили ноги и лицо в вагоне новосибирского метро.
— Вчера в Новосибирском метро происходила необъяснимая жесть. Девушки решили побриться, может флешмоб какой, не понятно, — поделился увиденным подписчик в группе «ЧП — Новосибирск» в соцсетях.
На видео видно, как одна девушка сидит с голыми ногами в ботинках на полу в вагоне метро и бреет свои ноги. А вторая девушка сидит и бреет лицо бритвой. Видно, что девушки добились определенного эффекта: пассажиры смеялись, а многие снимали происходящее на телефоны.
В соцсетях также активно обсуждают экстравагантный поступок девушек, гадая о причинах, побудивших их к прилюдному бритью. Вот что пишут комментаторы по этому поводу:
— Ужасно, где манера приличия ?! Даже ребенка учишь что можно делать, а что нельзя, —отмечает один.
— Ужас, девчонки, все уже давно шугаринг делают, или эпилятором хотя бы, — добавляет второй.
— Опять феминистки взбесились, — комментирует третий.
— Проспорили, — предполагает четвертый.
Бритье в метро..