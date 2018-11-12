2018-11-12T16:01:41+03:00
Общество

«Опять феминистки взбесились»: девушки в метро устроили публичное бритье ног и лица

Необычное и шокирующее действие девушек можно было увидеть в метро Новосибирска
Надежда ЯРКОВА
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Девушки устроили публичное бритье в вагоне метро. Стоп-кадр с видео группы "ЧП- Новосибирск" vk.com.Девушки устроили публичное бритье в вагоне метро. Стоп-кадр с видео группы "ЧП- Новосибирск" vk.com.
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В воскресенье, 11 ноября пассажиры стали свидетелями необычного действия: девушки прилюдно побрили ноги и лицо в вагоне новосибирского метро.

— Вчера в Новосибирском метро происходила необъяснимая жесть. Девушки решили побриться, может флешмоб какой, не понятно, — поделился увиденным подписчик в группе «ЧП — Новосибирск» в соцсетях.

На видео видно, как одна девушка сидит с голыми ногами в ботинках на полу в вагоне метро и бреет свои ноги. А вторая девушка сидит и бреет лицо бритвой. Видно, что девушки добились определенного эффекта: пассажиры смеялись, а многие снимали происходящее на телефоны.

В соцсетях также активно обсуждают экстравагантный поступок девушек, гадая о причинах, побудивших их к прилюдному бритью. Вот что пишут комментаторы по этому поводу:

— Ужасно, где манера приличия ?! Даже ребенка учишь что можно делать, а что нельзя, —отмечает один.

— Ужас, девчонки, все уже давно шугаринг делают, или эпилятором хотя бы, — добавляет второй.

— Опять феминистки взбесились, — комментирует третий.

— Проспорили, — предполагает четвертый.

Бритье в метро..

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