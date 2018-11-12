«Легкий такой подзатыльничек сделал»: пьяный отец избил четырехлетнего сына, мешавшего ему спать

СЕГОДНЯ 15:49 2018-11-12T15:53:39+03:00

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В Новосибирске следователи возбудили уголовное дело против 31-летнего отца двоих детей. Мужчина обвиняется в истязании родного сына. Правоохранители заинтересовались семейным тираном после того, как его старший ребенок попал в больницу. Все лицо мальчика покрывали синяки. Жуткие фотографии выложили в социальные сети соседи семьи.

— До ноября 2018 года подозреваемый в квартире дома, расположенного в Калининском районе, систематически наносил побои своему четырехлетнему сыну, причинял ему физические и психические страдания. В настоящее время по делу выполняется комплекс следственных действий, направленных на установление всех обстоятельств произошедшего, — сообщает СКР по Новосибирской области.

Подозреваемый — Сергей Дерягин — уже засветился в ток-шоу. В программе «Мужское / Женское» он признался на камеру: «Легкий такой подзатыльничек сделал». Впрочем, судя по интервью папаши, многого он сам не помнит, слишком был пьян в этот день.

— Я выпиваю, ей (супруге — Ред.) это не нравится. Пришел домой в шесть вечера, дал ребенку подзатыльник. Я был пьяный, сильно пьяный. Ну зашел домой, дал леща. Сказал, что хочу спать. А дети бегают-бегают, кипишаться. Дерутся между собой. Я Лешу ловлю, даю подзатыльник и на кровать закидываю его, — невозмутимо рассказал отец.

По закону Дерягину теперь грозит от трех до семи лет колонии. Впрочем, взрослых вообще могут лишить родительских прав, так как семья пьющая и неблагополучная.

— Я не говорю, что в детдоме хорошо, но они там по крайней мере останутся живы, - выступила за лишение родительских прав телеведущая Юлия Барановская.