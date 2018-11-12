Дорога в Москву: в Новосибирске выбрали «Юных Российских Красавиц»

СЕГОДНЯ 12:22 2018-11-12T12:44:22+03:00

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В воскресенье, 11 ноября в Новосибирске прошел региональный этап всероссийского детского конкурса «Юная Российская Красавица». Победили две девочки в категории Mini и Teen.

— В конкурсе участвовали 15 девочек, подготовка к конкурсу длилась месяц. В течение этого времени участницы конкурса проходили мастер классы различных направлений, где девочки пробовали себя. Это и изобразительное искусство, и изучение корейского языка, вокала, а также профессиональная фотосессия, хореография и дефиле. На финале юные принцессы исполнили общий танец, а также показали свои таланты — читали стихи, танцевали разные стили, показывали гимнастические номера, — рассказала одна из организаторов конкурса Дарья Тимонина.

На фото победительница в категории Mini 7-летняя Алиса Прокопюк. Фото: desperado.

В категории Mini, где возраст участниц был от 5 до 8 лет, победила 7-летняя Алиса Прокопюк. Она занимается в студии танцев «Тодес», изучает английский язык и играет в шахматы. Победительницей в категории Teen, среди девочек от 9 до 12 лет, стала 12-летняя Полина Логинова. Она выступает в танцевальном ансамбле, ее любимый стиль — Воздушные полотна.

Каждая участница получила от партнеров конкурса цветы, ювелирные украшения, сладости, браслеты ручной работы и многое другое.

— Весной победительницы конкурса представят Новосибирск на Всероссийском конкурсе «Юная Российская Красавица» в Москве.