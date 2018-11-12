«Твой ребенок будет ходить в самый стремный детский сад»: блогерша прошлась по семьям с низким доходом

СЕГОДНЯ 11:47 2018-11-12T11:51:23+03:00

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Блогерша из Новосибирска Анастасия Иванцова выложила в Инстаграм ролик, который вызвал ожесточенные споры. Девушка заявила, что женщинам, в семье которых нет достатка, не стоит рожать.

- Ребенка нужно рожать, когда просто люди любят друг друга. Ну конечно же пофиг, какая финансовая составляющая, пофиг, что ты, и твой любимый человек, и ваш маленький капризный ребенок будут жить в 16 квадратных метрах в общаге. Пофиг, что твой ребенок будет ходить в самый стремный детский сад, постоянно болеть и ты будешь постоянно ходить в стремные муниципальные поликлиники. Пофиг, что ты будешь своему мужику постоянно выносить мозг за то, что он не хочет работать. Абсолютно пофиг, что от твоих мозговыносов твой мужик уже послезавтра убежит. И как бы пофиг, что ты останешься матерью одиночкой, - с сарказмом говорит в видео девушка, а потом добавляет уже серьезно: - К чему я это все: к рождению ребенка надо реально подготавливаться: и морально, и материально.

Ролик уже набрал более 400 тысяч просмотров, а пользователи соцсетей разделились в комментариях на два лагеря.

- Ребёнок - это не собака, и на него нужны деньги и морально подготовиться обязательно. Большинство мамочек - неуравновешенные создания, а рожать любят, как пить воду. И потом считают, что им все обязаны: просят помощи на памперсы или ноют, что денег не хватает. И таких достаточно семей, - поддерживают Настю одни.

- Дело не в этом: многие, не побоюсь этого слова, плодятся по принципу «дал Бог ребенка - даст и лужайку», но прикол в том, что это не работает. Они рожают детей с доходами ниже среднего, а потом жалуются, кто бы мог подумать, что ребенка содержать так дорого. Да, безусловно, и у бедных, и у богатых бывают проблемы в семье. Но, когда вы втроем живете в однушке на зарплату 10000, эти проблемы обостряются еще сильнее и любовь как ветром сдувает, какие бы крепкие и страстные отношения у вас не были до рождения ребенка, - уверены другие.

- То есть в семье со среднем заработком ребёнок не достоин родится? Всегда будут люди богаче каждого богатого, - не согласны с девушкой третьи.

- С какой стороны на это посмотреть: я родила в 13 квадратных метрах в общежитии, и мой ребёнок дал мне хорошего пинка для создания материальной базы, - согласны с ними четвертые.