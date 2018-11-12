2018-11-12T11:27:42+03:00
Происшествия

Кипяток хлынул на дорогу: из-за прорыва трубопровода в Ленинском районе встали трамваи и машины

Коммунальная авария произошла сегодня днем и парализовала движение транспорта
Надежда ЯРКОВА
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Кипяток залил проезжую часть в Ленинском районе.Кипяток залил проезжую часть в Ленинском районе.
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В понедельник, 12 ноября дорогу в Ленинском районе Новосибирска залило хлынувшим кипятком.

Проезжую часть в Ленинском районе Новосибирска заливает кипятком. По информации ливкорра, уже 20 минут на ул. Троллейной в районе дома 17/1 из-за прорыва трубопровода, встали все трамваи и легковые авто.

По данным очевидцев, прорыв произошел на улице Котовского у дома №44, из-за чего на дорогу стала вылетать горячая вода, а территорию заволокло густым паром.

— Вода пошла вниз по улице в сторону Троллейной, топит магазин «Ярче» и другие помещения. В магазине оказались заблокированы люди, также сообщается о пострадавших — несколько человек получили ожоги. Улица перекрыта экипажами ДПС, на месте работают специалисты, по предварительной информации, пока прорыв предотвратить не удалось. Также на месте находятся спасатели, — сообщают подписчики группы Новосибирской службы эвакуации АСТ-54 в соцсети «ВКонтакте».

Также по словам очевидцев, в магазине оказались заблокированы пять человек, среди них инвалид, сейчас им пытаются помочь спасатели. Помимо этого, эвакуированы посетители поликлиники.

Кипяток на дороге..

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