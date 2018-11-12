2018-11-12T09:29:42+03:00
Спорт

Баскетболисты «Новосибирска» побеждают во втором матче подряд на выезде

Новосибирские баскетболисты, в очередном матче Суперлиги, обыграли в Ижевске «Купол-Родники» - 82:76
Денис ТАБАКОВ
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Вторую подряд победу на выезде добыли подопечные Владимира Певнева. Фото: https://vk.com/bkrodnikiВторую подряд победу на выезде добыли подопечные Владимира Певнева. Фото: https://vk.com/bkrodniki
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В первой четверти сибиряки поймали кураж, игра в нападении и защите ладилась. По итогам первой десятиминутки гости убежали в отрыв на 11 очков, перебросав соперника (26:15). Во второй четверти, наставник хозяев, Валерий Конотопов внёс коррективы и «Купол-Родники» заиграл более результативно. Ижевцы выиграли вторую десятиминутку с разницей в два очка, но «Новосибирск» уходил на перерыв лидируя в матче — 49:40.

После перерыва на площадке шла равная борьба. Третья четверть завершилась вничью — 14:14. В четвертом периоде «Купол-Родники» смогли догнать гостей, сравняв счёт за 2 минуты до окончания матча — 75:75. Тайм-аут Владимира Певнева охладил «горячие головы» ижевцев и вернул «Новосибирск» в игру. Два точных штрафных и двухочковый вновь вывели сибиряков вперёд. Ижевск не смог ответить «любезностью». В итоге, в упорной концовке «Новосибирск» вырывает победу — 82:76.

13 Ноября, в Москве, «Новосибирск» ожидает кубковое противостояние против ЦСКА-2.

Владимир ПЕВНЕВ, главный тренер БК «Новосибирск»

- Хочу поздравить свою команду, поблагодарить ребят, что всё-таки мы такими мелкими шагами, но мы выходим из того кризиса, который у нас был после первого выезда, где мы проиграли по одному-два очка в играх. Я очень рад, что ребята меня услышали, как нужно сыграть против Ижевска. Не секрет, что ваша команда представляет для всех серьёзную угрозу. Поэтому, готовились очень серьёзно, разобрали лидеров. По сути, с лидерами справились, но у вас появился джокер в лице Русецкого, который забил больше своей двухигровой нормы. Плюс неплохо солировал Кузёмкин. Из-за того, что у нас маленькая ротация, где-то мы не можем держать тот темп игры, который был в начале игры. А так, в принципе, я доволен игрой. Всё-таки, победа на выезде над хорошим соперником, всегда приятна.

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