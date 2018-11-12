Светит пожизненный срок: новосибирец напал на сотрудника Росгвардии с ручкой от костыля

СЕГОДНЯ 09:03 2018-11-12T09:45:45+03:00

Мужчина набросился на сотрудника Росгвардии с ручкой от костыля. Видео Следкома. Фото: Андрей КОПАЛОВ

В Новосибирске возбуждено уголовное дело за нападение мужчины на сотрудника Росгвардии в магазине

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Железнодорожным межрайонным следственным отделом возбуждено уголовное дело в отношении 42-летнего мужчины, который обвиняется в посягательстве на жизнь сотрудника полиции.

— Инцидент произошел в прошлую пятницу, 9 ноября. 42-летний мужчина пришел в магазин «Ярче» в Центральном районе Новосибирска, взял с прилавка спиртной напиток и тут же начал его пить, а платить за него отказался. Продавец магазина вызвала сотрудников Росгвардии, однако мужчина не стал слушать и их, а открутил от костыля ручку, в которую был вмонтирован металлический клинок и ударил в грудь одного из сотрудников полиции, — рассказали в пресс-службе СУ СКР по Новосибирской области.

Полицейский был одет в бронежилет поэтому не получил телесных повреждений.

— В настоящее время дебошир задержан и находится под стражей. За нападение на сотрудника полиции ему грозит от двенадцати до двадцати лет тюрьмы, либо пожизненное лишение свободы, — добавили в ведомстве.

В настоящее время выясняются все обстоятельства произошедшего, расследование продолжается.